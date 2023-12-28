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Başkan Erdoğan'dan Külliye'de Muhtarlarla Buluşma programında önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 15:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Külliye'de Muhtarlarla Buluşma" programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya talimat verdiğini duyururken “Muhtarlıkların yeniden yapılandırılması gündeme alınmalı” ifadelerini kullandı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, “Sınır ötesi operasyonları sürüyor. 12 şehidimiz oldu, 3 gün içinde 59 teröristi gömdük. Bölgede kalıcı üsler için yol yaptık. Baharda üs bölgeleri için altyapı tamamlayacağız. Suriye’de 70 terör hedefi vuruldu. PKK’nın petrol rafineleri de vuruldu, durmayacağız. İnlerinde imha ediyoruz” dedi.
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