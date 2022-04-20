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Başkan Erdoğan'dan Kudüs diplomasisi

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Giriş: 20.04.2022 16:40
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa'da yaşananları değerlendirdi. "Temennimiz şu mübarek günlerde Kudüs'te yaşanan zulmün son bulmasıdır." dedi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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