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Başkan Erdoğan'dan kritik temas! AB Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı ile görüştü

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Giriş: 19.03.2021 17:22
Güncelleme:19.03.2021 17:26
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesi sona erdi. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Başkan Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katıldı. Görüşme 45 dakika sürdü. Başkan Erdoğan, "Gümlük Birliği'nin güncellemesi zaruri." dedi. Erdoğan, "Yunanistan'ın kışkırtmalarına karşı tutumumuzu koruyoruz." ifadelerini kullandı.
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