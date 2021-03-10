10 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan kritik MHP kararı! Türk siyasi tarihinde bir ilk olacak

Başkan Erdoğan'dan kritik MHP kararı! Türk siyasi tarihinde bir ilk olacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2021 15:47
Güncelleme:10.03.2021 15:56
Son dakika haberine göre AK Partili kaynaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine, MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağını belirtti. Başkan Erdoğan'ın katılımı Türk siyasi tarihinde bir ilk olacak.
Başkan Erdoğan'dan kritik MHP kararı!
Başkan Erdoğan'dan kritik MHP kararı!
Katliamın adı: Karacadağ
Katliamın adı: Karacadağ
A Haber İstanbul Adalet Sarayı'nın kozmik odasını görüntüledi
A Haber İstanbul Adalet Sarayı'nın kozmik odasını görüntüledi
Skandal haritaya tepki
Skandal haritaya tepki
İstanbul kırmızıya döner mi?
İstanbul kırmızıya döner mi?
Yerli aşı ne zaman hazır olacak?
Yerli aşı ne zaman hazır olacak?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Enerjiden nereden nereye!
Enerjiden nereden nereye!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki!
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu!
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu!
Yunanistan'a kaçmaya çalışan hainler yakalandı!
Yunanistan'a kaçmaya çalışan hainler yakalandı!
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ