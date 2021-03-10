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Başkan Erdoğan'dan kritik MHP kararı! Türk siyasi tarihinde bir ilk olacak
Son dakika haberine göre AK Partili kaynaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine, MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağını belirtti. Başkan Erdoğan'ın katılımı Türk siyasi tarihinde bir ilk olacak.