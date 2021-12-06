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Başkan Erdoğan'dan kritik Katar ziyareti öncesi önemli açıklamalar

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Giriş: 06.12.2021 12:29
Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Katar'da imzalayacağımız yeni anlaşmalar ile dayanışmamızı pekiştireceğiz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutları ile ele alma fırsatımız olacak. Türk - Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü sözkonusu. Bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle orada bir arada olacağız. Katar'la bugüne kadar siyasi, askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. İşbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık. Yarınki 7. toplantı ile yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz. " dedi.
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