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Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! AB Komisyonu ve Konseyi Başkanı ile görüşecek

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Giriş: 18.03.2021 17:12
Güncelleme:18.03.2021 17:15
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşme yapacağı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşme yapacağı bildirildi.

YARIN ÖĞLEDEN SONRA YAPILACAK
AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, görüşmenin yarın öğleden sonra yapılacağını duyurdu.

Mamer, görüşmede, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun değerlendirileceğini söyledi.

AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.

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