17 Eylül 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan kritik Akkuyu ziyareti! İlk reaktör için tarih 2023!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Mersin temasları kapsamında Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulunacak. Akkuyu'daki çalışmalar hakkında yetkililerinden bilgi alacak olan Başkan Erdoğan ayrıca bölgedeki yaylalara ulaşımı kolaylaştıracak olan Mersin-Gözne yolunun açılışını yapacak. Gelişmeleri Halil İbrahim Uğur ayrıntıları aktardı.