Başkan Erdoğan'dan kredi notu tepkisi: "Ne yaparsanız yapın..."

Son dakika haberine göre Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi’nin mezuniyet töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymeti yok. Gerçek neyse o. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı." dedi. Başkan Erdoğan, "15 Temmuz destanımızla vesayet heveslilerine asla unutamayacakları bir ders verdik." ifadelerini kullandı.