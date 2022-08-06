06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan, KPSS iddialarına ilişkin ilk yorum: ÖSYM şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
Başkan Erdoğan, "Sorular sızdırıldı" iddialarının ardından inceleme başlatılan ve iptal edilen KPSS ile ilgili, "ÖSYM, bundan sonraki süreçte şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek" dedi.