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Başkan Erdoğan'dan, KPSS iddialarına ilişkin ilk yorum: ÖSYM şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2022 13:35
Başkan Erdoğan, "Sorular sızdırıldı" iddialarının ardından inceleme başlatılan ve iptal edilen KPSS ile ilgili, "ÖSYM, bundan sonraki süreçte şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek" dedi.
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