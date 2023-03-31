31 Mart 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan koltuk pazarlığına tutuşan 7'li koalisyona net mesaj: Koalisyonla ülke bir yere gidemez
Deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm imkanları seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'dan sonra bugün de Gaziantep'e gitti. Başkan Erdoğan, Nurdağı'nda "Gaziantep – Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katıldı. Başkan Erdoğan, deprem bölgesini ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceklerini bir kez daha yineledi. 7'li koalisyon masasına da sert sözlerle tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunlar teröristlerle el ele kol kola yürürler" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca koltuk pazarlığına tutuşan 7'li koalisyona net mesaj göndererek "Koalisyonla ülke bir yere gidemez" ifadelerine yer verdi.