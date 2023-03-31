Başkan Erdoğan'dan koltuk pazarlığına tutuşan 7'li koalisyona net mesaj: Koalisyonla ülke bir yere gidemez

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm imkanları seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'dan sonra bugün de Gaziantep'e gitti. Başkan Erdoğan, Nurdağı'nda "Gaziantep – Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katıldı. Başkan Erdoğan, deprem bölgesini ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceklerini bir kez daha yineledi. 7'li koalisyon masasına da sert sözlerle tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunlar teröristlerle el ele kol kola yürürler" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca koltuk pazarlığına tutuşan 7'li koalisyona net mesaj göndererek "Koalisyonla ülke bir yere gidemez" ifadelerine yer verdi.