Başkan Erdoğan'dan Kızılay'a ilişkin açıklama: Kızılay çadır satamaz! Süratle yanlışı düzeltmeleri gerekir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi seçimler öncesi Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle buluşarak gündeme ilişkin kritik soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan meydanların zaten konuştuğunu söylerken anketlere inanmadığının altını çizdi. Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın bir terörist olduğunu söyleyen Erdoğan "İşimin başında olduğum sürece bedelini ödemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı. Kızılay'ın deprem döneminde çadır satmasına ilişkin de konuşan Başkan Erdoğan "Kızılay çadır satma fiilen giremez. Süratle yanlışı düzeltmesi gerekir." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan fahiş kira fiyatlarına yönelik "Bunların yargı yoluyla analarından doğduklarına pişman edeceğiz." ifadelerini kullandı.