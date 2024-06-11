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Başkan Erdoğan'dan Kızılay mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 11:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayın, zor durumda olanların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için var gücüyle çalıştığını belirtti.
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