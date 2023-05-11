Başkan Erdoğan'dan Kızılay açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi seçimler öncesi Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle buluşarak gündeme ilişkin kritik soruları yanıtladı. Erdoğan, ''Kızılay çadır satma işine giremez. Bu konu beni ciddi manada üzdü. Biz onları çadır üretiminde aktif hale gelmesi için teşvik ettik. Çadır konusunda en ufak bir sorunlarının olmaması gerekir.'' dedi.