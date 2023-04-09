Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seccade pozuna tepki: Kıbleyi bilmeyen seccadeye ayakkabısı ile basar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik’e gelerek tamamlanmış 168 projenin toplu açılışını gerçekleştiriyor. Bu eserlerin arasında yer alan Pendik Yeni Nesil Yaşam Merkezi ve Gençlik Kampı gibi tesisler donanımları ve sağladıkları hizmetlerle dikkat çekiyor. Toplu açılş töreninde konuşan Başkan Erdoğan, 50 bin kişinin meydanı doldurduğunu açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN