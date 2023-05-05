Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun çökme siyasetine sert tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs öncesi miting turunu sürdürüyor. Başkan Erdoğan Van Beşyol Meydanı'nda on binlerce vatandaşa hitap etti. Başkan Erdoğan konuşmasında 7'li koalisyona sert mesajlar gönderirken "Masanın başında Kılıçdaroğlu yok" dedi. Başkan Erdoğan HDP'nin Kürtlükle alakası olmadığını da söylerken "Bunlar sadece vahşet kusuyor" dedi. Erdoğan ayrıca Gabar'da bulunan petrolün en uygun şartlarda millete sunulacağını açıkladı. Başkan Erdoğan ayrıca geçtiğimiz günlerde ahaber.com.tr'nin duyurduğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun çökme siyasetine de tepki gösterdi.