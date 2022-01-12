12 Ocak 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak davet!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. "Milletimizi enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladık." dedi. Başkan Erdoğan, "Ortaklarınızdan birinin terör örgütü üyesiyle resimleri yayınlanıyor. Günlerdir bu resimleri izledik. PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Bununla ilgili olarak karma komisyona süratle gönderdik. Karma komisyonda da gereği yapılacak. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz." diye konuştu.