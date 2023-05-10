Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Ancak Kandil'e bahar getirir

Son dakika haberi | 14 Mayıs'a günler kala seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde vatandaşlarla buluştu. On binlerce vatandaşın coşkuyla meydanlarda yer aldığı Batman'da Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Batman mitinginde 55 bin kişinin meydanda olduğunu açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Erdoğan, "Ancak Kandil'e bahar getirir" ifadelerini kullandı.

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