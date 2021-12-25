Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sende haysiyet yok!

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil diyor bağımsız olmasa seni oraya sokarlar mı? Seni oraya soktuklarına göre demek ki bağımsız. Dışarıda gizlilik ruhu olan bu kurumun sana verdiği bilgileri medya ile paylaşıyorsun. Sende bu noktada haysiyet yok." dedi.