02 Nisan 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi: Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışını yaptı. İlçeye kazandırılan eserlerin arasında Yaşlı Yaşam Merkezi, E-Spor Merkezi ve engelliler için duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzu öne çıkıyor. Seccade görüntüsü ile gündem olan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir. Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı. Yapabilirler. Bunlara en güzel cevabı aziz millerim 14 Mayıs'ta verecektir." ifadelerini kullandı.