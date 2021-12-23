Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "bedava elektrik" göndermesi yapan Başkan Erdoğan, "Hadi Adana'da, Hatay'da Antalya'da yapsana, elini tutan mı var? Tabi burada ilk sorun elektriğin belediyelerle ilgisinin olmaması." dedi.