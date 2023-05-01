Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve ortaklarına proje göndermesi: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın siyasi şebekesi HDP'nin de yer aldığı 7'li koalisyonu ve başta CHP Genel Başkanı-Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer liderlerin başını çektiği ittifaka çok manidar bir göndermede bulundu. Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir söz, bir proje ortaya atamayan vizyonsuzlar takımına sosyal medya hesabından yüklenen Başkan Erdoğan, "Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü… Peki biz o sırada neler yaptık? Şöyle bir izleyelim…" notunu düştü. İşte Başkan Erdoğan'ın 40 günlük atılımlarını içeren galerimiz...