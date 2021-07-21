21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması: Her türlü gayreti sergileyeceğiz
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşma törenine video konferans yöntemiyle katıldı. 2 günlük Kıbrıs ziyaretine değinen Başkan Erdoğan, "Kıbrıs Türk Devletinin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.