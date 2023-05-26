Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine az bir süre kala A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. 8’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı videolarla vatandaşa söylediği yalanlara yüklenen Başkan Erdoğan, “Bunlar topluma sürekli karamsarlık pompalıyorlar. 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi? Bu sahtekarlık. Böyle bir şey bizim bankalarımızda hiçbir zaman cereyan etmedi.” dedi.

Başkan Erdoğan, ATV-A Haber'de yayınlanan "Gündem Özel" ortak canlı yayınında Banu El ve Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TOPLUMA SÜREKLİ BUNLAR KARAMSARLIK YÜKLÜYORLAR"

Muhalefet cephesinden toplumu korkutmaya yönelik yapılan "İktidar değişmezse bir daha gençler için bu ülkede konserler olmayacak.", "Genç kızlar tek başına sokağa çıkamayacak.", "Bankalardan paranızı ayın 29'unda çekemeyeceksiniz." gibi yapılan açıklamalara ilişkin değerlendirmesi sorulan Başkan Erdoğan, "Bunlardan siz hiçbir zaman doğru bir söz duydunuz mu? Ben duymadım. Yani benim belediye başkanlığımda da bunlar aynı şeyleri söylediler. Trenden aşağı atarlar, otobüsleri ikiye bölerler. Kadın kısmı, erkek kısmı. Bunların işi gücü yalan. Yani bu konserler, bütün belediyelerde, bizim belediyelerimiz de dahil olmak üzere festivaller her zaman yapılmıştır. Yapılmaya devam ediyor. Topluma sürekli bunlar karamsarlık yüklüyorlar. Kendi seçmenlerini yalanla zehirliyorlar. 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi bana söyler misiniz? Bu sahtekarlık. Bu tam bir fitnedir, fesattır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, böyle bir şeyin bankalarda hiçbir zaman cereyan etmediğini kaydederek, "Yani bankaya gidip parasını alamayan kim var? Ben böyle bir şeyi bugüne kadar duymadım. Ama bunu duymak istiyorsanız bunlara müracaat edeceksiniz. Bunlarda çünkü her numara var. Bölücü faaliyetlere hizmet etmediği sürece hangi konser bugüne kadar engellendi? Salgında sokağa çıkma kısıtlaması zamanlarında bile online konserler organize edildi. Bir siyasi parti, insanları ikna etmek istiyorsa önce doğru bilgi vermeli. Yalandan kaçınmalı, samimi olmalı. Vatandaşım bu ülkede böyle bir muhalefet görmek istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.