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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

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Giriş: 29.05.2023 00:24
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'nde yaptığı balkon konuşmasında seçimi kaybeden 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Yüzde 1 oy alan partilere 40 tane kiralık vekil verdi." ifadelerini kullandı.
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