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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sloganını bulmak da bize kaldı! BAY BAY KEMAL

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Giriş: 01.02.2023 12:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan,  AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. BAY BAY KEMAL." ifadelerini kullandı.
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