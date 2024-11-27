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Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Sana bu kapıdan ekmek yok

Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Sana bu kapıdan ekmek yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.11.2024 12:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, "CHP’nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Amerika’da gittiği hamburgercide saatlerce ne yaptığını o gün bugündür açıklayamadı. Hatasını bir türlü kabullenmeyen Kılıçdaroğlu, partisinin attığı çukurdan kendisini kurtarmak için bize sataşıyor. Sana bu kapıdan ekmek çıkmaz." dedi.
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