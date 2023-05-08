08 Mayıs 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Firari FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, on binlerce kişinin büyük bir coşkuyla doldurduğu meydanda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yurt dışına kaçan firari FETÖ'cülerin CHP'nin reklam ajansı gibi çalıştığını söyledi. Son günlerde yaşanan provokasyonlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler" dedi.