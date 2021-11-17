17 Kasım 2021, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hellaleşme" çelişkisiyle ilgili bir video izletti. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Sen önce benim başörtülü kızlarımdan bacılarımdan helallik iste." dedi.