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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi: Neyin sözünü verdin?

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Giriş: 02.04.2023 17:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bay bay Kemal HDP ile kapalı kapılar arkasında neyin sözünü verdin hadi açıkla. Demirtaş’ı serbest bırakacakmış, teröristbaşını serbest bırakacakmış." ifadelerini kullandı. "Milletin iradesini o masada satıyor" dedi.
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