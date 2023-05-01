Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na asgari ücret tepkisi: Uyan da balığa gidelim!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dün gece Kılıçdaroğlu çıkmış asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Ya bir insan bu kadar mı ülkesinden ve milletinden habersiz olur? Bir siyasetçi çalışma hayatına bu kadar mı yabancı olur? Hani derler ya uyan da balığa gidelim! Ya biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1,5 sene oldu Bay Bay Kemal. Hiç mi gündemi takip etmiyorsun?” ifadelerini kullandı.

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