Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e Demirtaş göndermesi: Al birini vur diğerine!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de düzenlenen toplu açılış töreninde önemli mesajlar verirken İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma yönelik sert ifadeler kullandı. Erdoğan "Katillerin yakasına yapışmak insanlık vazifemizdir. Gazze'de katliamı durdurmak borcumuzdur." derken, Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi. Diğer yandan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine seçilen Özgür Özel'e ilişkin de konuşan Başkan Erdoğan "İkisi de teröristlere selam gönderdi. Al birini vur diğerine!" dedi.