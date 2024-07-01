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Başkan Erdoğan'dan Kayseri'de çocuğa taciz gerginliği sonrası yaşananlara tepki: Muhalefetin zehirli dili...

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 14:50
Güncelleme:01.07.2024 14:52
AK Parti'nin Kızılcahamam'da süren kampında 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Parti çalışmalarının da ele alındığı kampta; ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm başlıkları altında bakanlar sunum yapacak. Kamp kapsamında Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, muhalefetin 31 Mart seçimleri öncesi bol keseden vaatlerinin 1 Nisan'da "zam yağmuru"na dönüştüğünü söyleyerek muhalefetteki belediyelere tepki gösterdi. Seçim öncesi muhalefetin ekonomideki sıkıntıları istismar ettiğini de belirten Erdoğan, "Ucuz popülizme dayanan kampanya yürüttüler." dedi. Kayseri'de çocuğa taciz olayı sonrası yaşanan gerginlikle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Olayların sebeplerinden biri muhalefetin zehirli söylemleri." ifadelerini kullandı.
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