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25.11.2019

Başkan Erdoğan'dan Katar'da flaş açıklamalar: Bu üssün kapatılmasını isteyenler...

Başkan  Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaretinde konuştu. Erdoğan, "Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden ayrı tutmuyoruz. Sizler bu alandaki önemli işbirliğimizin sahadaki en net nişaneleri durumundasınız." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Bu üssün kapatılmasını isteyenler, Katar'ın kara gün dostu olduğunu hala göremeyenlerdir." ifadelerine yer verdi.

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