Başkan Erdoğan'dan Katar'a 'Gazze' ziyareti

Başkan Erdoğan'dan Katar'a 'Gazze' ziyareti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 21:16
Başkan Erdoğan’ın öncelikli gündemi Gazze… Bu kapsamda, İsrail’in son saldırılarının hedefi olan Katar’a resmi ziyareti için hazırlıklar tamamlanıyor. Ziyaret 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ve Başkan Erdoğan, İsrail’in saldırganlığının durdurulması için İslam dünyasına seslenecek. Bugün İstanbul’da “Beş Ressam Bir Şehir: Canım İstanbul” programına katılan Erdoğan, İstanbul’a olan sevdalarının bitmeyeceğini vurguladı. Başkan, gençlere büyük düşünmeyi İstanbul’un öğrettiğinin altını çizdi ve emanetlere sahip çıkacaklarını belirtti.
