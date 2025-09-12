Başkan Erdoğan’dan Katar’a ’Gazze’ ziyareti

Başkan Erdoğan’ın öncelikli gündemi Gazze… Bu kapsamda, İsrail’in son saldırılarının hedefi olan Katar’a resmi ziyareti için hazırlıklar tamamlanıyor. Ziyaret 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ve Başkan Erdoğan, İsrail’in saldırganlığının durdurulması için İslam dünyasına seslenecek. Bugün İstanbul’da “Beş Ressam Bir Şehir: Canım İstanbul” programına katılan Erdoğan, İstanbul’a olan sevdalarının bitmeyeceğini vurguladı. Başkan, gençlere büyük düşünmeyi İstanbul’un öğrettiğinin altını çizdi ve emanetlere sahip çıkacaklarını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN