Son dakika haberine göre "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"nda önemli açıklamalarda bulunan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede yaşayan istisnasız herkesin trafik güvenliği hususundaki çalışmalara destek vermesi şarttır." dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye, dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İçimizin soğuması, kalbimizin mutmain olması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"na katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

HERKESİN DESTEK VERMESİ ŞART

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Az önce izlediğimiz videoda ''Kazalarda yaralanan insanlar sadece istatiki veri değil, hepsini tanıyoruz'' diye bir cümle vardı. Hepimizin aklına trafik kazalarında kaybettiği bir tanıdığının yüzü gelmiştir. Bir dönem savaş bilançosu gibi trafik kazaları haberleri dinlerdik. En küçük bir hata facia demekti. 18 yıl önce hükümete geldiğimizde açıkladığımız ilk 6 aylık acil eylem planımızda yollar duble yol olacak dediğimde birileri bunu dalga konusu yapmıştı. Göreve geldiğimizde sadece 6100 km bölünmüş yol vardı. Ülkemize 22 bin km daha bölünmüş yol kazandırarak bu rakamı 28 bin km'nin üzerine çıkardık. Otoyollarımızın uzunluğunu da 2 katına çıkardık. Trafik denetleme ekiplerimiz personel ve araç sayısı bakımından yetersizdi. Tüm bu alanlarda da yaptığımız yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. Bütün bunlara 'Ne gerek var, böyle devam etsin' diyenler de oldu. Ama biz trafikle ilgili hiç bir şeyi ertelemedik. Sıfır can kaybı, sıfır yaralanma, sıfır maddi hasar hedefine ulaşana kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Bu her türlü siyasi tartışmanın üzerinde bir meseledir. Bu ülkede yaşayan istisnasız herkesin trafik güvenliği hususundaki çalışmalara destek vermesi şarttır. Dünyanın her yerinde bu konu toplumların öncelikleri arasındadır. Yaya öncelikli trafik düzenine geçtik, maket trafik araçları, trafik ekiplerinin görünürlüğünün arttırılması, drift yapanlara, makas atanlara yüksek ceza verilmesi gibi etkinlikler bu plan çerçevesinde gerçekleşti. Son 2 yılda 8 bin yeni trafik personelini göreve başlattık. Aldığımız her tedbirin kendine göre sonuçları oldu. Drone ve helikopter denetimlerimizde son 2 yılda 215 bin kural ihlali tespit edildi.

DÜNYADA HEDEFİ TUTTURAN 2 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

Bayramlarda çok ciddi kampanyalar yürüttük. Trafik eğitim TIR'larımız ülkemizi karış karış dolaştı. Bizim içimizin soğuması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır.

Geçtiğimiz yıl yapılan Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Toplantısı'nda trafik kazalarında can kayıplarının yüzde 50 azaltılması istendi. Türkiye, dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu. Arkadaşlarımız tam bir yıl boyunca çalıştılar. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2021-2023 Eylem Planı belgesini hazırladılar. İki yaklaşım geliştirdik. İnsan hata yapar, insanın hata yapmasını engelleyen bir anlayış var. Güvenli yol, hız, kullanıcı oluşturma ihtiyacını getiriyor. İkinci yaklaşım vizyon sıfır yaklaşımıdır. Öncelikli alanlar ve müdahale edilebilecek alanlar olmak üzere iki ana bölüm oluşturuldu. Aşırı hızla mücadele bu şekilde tarif edilen yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlıların korunması, kaza kara noktalarının iyileştirilmesi öncelik alanlarımız arasındadır. Bu mesele toplumun tüm kesimlerinin elini taşın altına koyarak başarılı olabileceğimiz bir konudur. Bu amaçla gerçekleştirilen trafik yüzleri projesine katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarıma trafik kurallarına uyma çağrımı yineliyorum.