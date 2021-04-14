14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm insanlığın kullanımına sunacağız

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm insanlığın kullanımına sunacağız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2021 16:08
Güncelleme:14.04.2021 16:32
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, "Tüm insanlığın kullanımına sunacağız" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili, "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "Bunun Montrö ile yakından uzaktan alakası yok. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul, bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbul'u, İstanbul'umuza kazandırdığımızda İstanbul, çok çok büyük zenginliğe kavuşmuş olacak" dedi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, kendisine yöneltilen soruları da cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kanal İstanbul'un ne gibi avantajları olacaktır bizim ülke için? Bunu yaparak Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden çıkmayı hedefliyor muyuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"42-43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu kanaldan Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte Karadeniz'den ve Marmara tarafından gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe süreçleri hepsi, bizim kudretimizde. Tabi bunun Montrö ile yakından uzaktan bir alakası da yok. Montrö, İstanbul Boğazı ile alakalı bir sözleşme. Dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Şimdi Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul, bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbul'u, İstanbul'umuza kazandırdığımızda İstanbul, çok çok büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 vekilin fezlekesi Meclis'te
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 vekilin fezlekesi Meclis'te
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
İşte 128 milyar dolar gerçeği
İşte 128 milyar dolar gerçeği
CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin vurdumduymazlığı!
CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin vurdumduymazlığı!
Sert tepki: Bir zihniyetin vitrin isimleri!
Sert tepki: Bir zihniyetin vitrin isimleri!
Faz-3 aşaması ne zaman başlayacak?
Faz-3 aşaması ne zaman başlayacak?
İstanbul'da toplu taşıma çilesi! Vatandaş isyan etti
İstanbul'da toplu taşıma çilesi! Vatandaş isyan etti
Türk aklının başarısıdır
"Türk aklının başarısıdır"
Kısmi kapanma uzatılabilir mi?
Kısmi kapanma uzatılabilir mi?
Türkiye sayılı ülkelerden biri olmayı başardı
"Türkiye sayılı ülkelerden biri olmayı başardı"
Ufuk Söylemez'den tepki çeken açıklama!
Ufuk Söylemez'den tepki çeken açıklama!
Daha Fazla Video Göster