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04.10.2019

Başkan Erdoğan'dan kamp sonrası diplomasi atağı: Bir ayda altı ülkeye ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekim ve kasım mesaisinin önemli bölümünü dış politikaya ayıracak. Erdoğan, sırasıyla Sırbistan, Azerbaycan, Japonya, Pakistan, İran ve Macaristan’a seyahat gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yapılacak Kızılcahamam Kampı'nın ardından yoğun bir yurt dışı diplomasi trafiği yaşayacak.

İlk ziyaret 7-8 Ekim'de Sırbistan'a olacak. Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic tarafından karşılanacak olan Erdoğan, Sırbistan-Türkiye İş Forumu'nda her iki ülkenin iş adamlarına "Ortak yatırımları arttırın" çağrısı yapacak.

Sırbistan'da yaşayan soydaşlarla buluşacak olan Başkan Erdoğan, bir Türk firması tarafından yapılacak olan ve 'barış projesi' olarak nitelendirilen Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun temel atma törenine de katılacak.

TÜRK DÜNYASIYLA BULUŞACAK

Başkan Erdoğan, 14-15 Ekim tarihlerinde ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi 7'nci Zirvesi'ne katılacak. Türk dünyasının çatı kuruluşu niteliğindeki Türk Konseyi'nin kuruluşunun 10. yıldönümü burada düzenlenen etkinlikte kutlanacak. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üye, Macaristan'ın gözlemci ülke olduğu Türk Konseyi Zirvesi'nde, Başkan Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirvede Türk Dili Konuşan Ülkelerin Ortak Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun tamamlanması ve Yatırım Fonu'nun tesis edilmesi konusundaki gelişmeler, karşılıklı ticari, ekonomik, kültürel ilişkileri geliştirmek için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Zirvede Özbekistan'ın konseye resmen üye olarak kabul edilmesi bekleniyor.

TOKYO'DA TAÇ GİYME TÖRENİ

Erdoğan, 21-23 Ekim tarihlerinde ise Japonya'da olacak. Erdoğan, Tokyo'da yapılacak olan Japon İmparatoru Naruhito'nun taç giyme töreninde Türkiye'yi temsil edecek. İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleriyle ilgili temaslarda bulunması öngörülen Erdoğan'ın Türk ve Japon iş dünyası temsilcileriyle buluşması da planlanıyor. Başkan Erdoğan'ın Japonya temaslarının ardından Pakistan'ı da ziyaret etmesi öngörülüyor. Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinde Hindistan'la yaşanan Keşmir sorununa dikkat çekmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın diplomasi turu kapsamında kasım ayında da Macaristan ve İran'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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