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Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta muhalefete tepki: Kendi beceriksizliklerini üstünü örtmeye çalışıyorlar

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Giriş: 06.02.2024 15:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta Deprem Şehitleri Kabristanı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan daha sonra Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefete tepki gösteren Erdoğan, Hatay konusundaki açıklamalarının çarpıtıldığını ifade ederek "Beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar." dedi. Erdoğan ayrıca Kahramanmaraş'ta bir müjde vererek, İstiklal Teknik Üniversitesi açılacağını ve bölgenin "Havacılığın ikinci merkezi" olacağını söyledi..
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