06 Şubat 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta muhalefete tepki: Kendi beceriksizliklerini üstünü örtmeye çalışıyorlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta Deprem Şehitleri Kabristanı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan daha sonra Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefete tepki gösteren Erdoğan, Hatay konusundaki açıklamalarının çarpıtıldığını ifade ederek "Beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar." dedi. Erdoğan ayrıca Kahramanmaraş'ta bir müjde vererek, İstiklal Teknik Üniversitesi açılacağını ve bölgenin "Havacılığın ikinci merkezi" olacağını söyledi..