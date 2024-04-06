Başkan Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Kadir Gecesi mesajı yayınladı. BaşkanErdoğan paylaşımda, "Milletimizin ve İslam âleminin, Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir’ini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN