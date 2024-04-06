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Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2024 01:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Kadir Gecesi mesajı yayınladı. BaşkanErdoğan paylaşımda, "Milletimizin ve İslam âleminin, Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir’ini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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