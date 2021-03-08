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Başkan Erdoğan’dan kadına şiddete tepki: Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz

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Giriş: 08.03.2021 15:27
Güncelleme:08.03.2021 15:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Başkan Erdoğan, Samsun'da cadde ortasında dövülen kadının Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüleriyle ilgili konuştu. Erdoğan, ''Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Süratle yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunlar ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Dün akşam Adalet Bakanım ile tekrar konuştum. Sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını söyledi. Ardından da malum kişi tutuklandı. Biz kadınların haklarını birileri bize dayattığı için değil Allah'ın emri, insanlığın gereği olduğu için savunuyoruz. Samsun'da olduğu gibi zaman zaman rastladığımız olumsuzluklar kadim değerlerimizden uzaklaştığımızı gösteriyor.  Cinayetleri töre ve benzeri bahanelerle kültürümüze yıkmaya çalışanlara da asla fırsat vermeyeceğiz.'' dedi.
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