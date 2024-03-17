17 Mart 2024, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan 'Kadim Dostlar' iftar programında önemli açıklamalar!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadim Dostlar 'iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Terör devleti İsrail'in Gazze işlediği soykırıma sert tepki gösteren Erdoğan, "İsrail'e silah desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı Gazze'yi en büyük çocuk ve kadın kabristanına çevirdi" dedi.