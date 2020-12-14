Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle aldıkları tedbirleri sadece milletin hayatını, sağlığını, geleceğini düşünerek belirlediklerini söyleyen Erdoğan, son kabine toplantısının ardından vaka sayılarındaki artışa ve hastanelerdeki doluluk oranlarına bakarak kararlaştırdıkları ilave tedbirleri milletle paylaştıklarını hatırlattı. Bugünkü toplantıda, alınan bu tedbirlerin sonuçlarını kapsamlı olarak değerlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, "Milletimizin tüm fertlerinin büyük fedakarlığıyla uyguladığımız kısıtlamaların ve diğer tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladık. Kurallara daha sıkı riayet etmek suretiyle bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli bir görevdir. Biz de milletimizin fedakarlıklarına karşı şükranlarımızı hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz desteklerle ifade etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



ESNAFA AYLIK BİN LİRA DESTEK ÖDEMESİ



Bazı müjdeleri milletle paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, Kabine'de alınan yeni kararları şöyle açıkladı:



"Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Benzer şekilde yüzde 18'den 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz. Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerini de yine 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira desteğiyle gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylelikle ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."



BÜYÜKŞEHİRLERDE AYLIK 750, DİĞER İLLERDE 500 LİRA KİRA DESTEĞİ



Esnafa verilecek kira desteğiyle ilgili de bilgi paylaşan Erdoğan, "Bir diğer destek talebi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleriyle deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle ertelediklerini, bu ertelemenin turizm sektörüne katkısının 925 milyon lira olduğunu bildirdi. Belediyelere de mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladıklarını belirten Erdoğan, "Öte yandan, tedbirler sayesinde dünyadaki pek çok yerin tersine, ülkemizde vaka, ağır hasta ve vefat sayılarında belirgin bir azalışın yaşandığını görüyoruz. Yurt dışından temin etmekte olduğumuz aşıyı belirlenen uygulama kapsamı ve takvimi çerçevesinde en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz bu süreçte tedbirleri sıkı bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.



YILBAŞINDA 4 GÜN KESİNTİSİZ SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASI



Başkan Erdoğan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili de "Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.

Sağlıkçılara ve diğer çalışanlara destek olma amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumlarının, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebileceğini söyleyen Erdoğan, "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Sağlık Bakanımız ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim. Başkan olarak salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını anlık olarak takip ediyorum. Mevcut uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma veya normalleşme adımlarını istediğimiz zaman atma imkanına sahibiz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunun bizden daha kötü durumda olması Türkiye'nin salgınla mücadelede geride değil, tam tersine ileride olduğunun işaretidir. İnşallah bu mücadelemizi de başarıyla neticelendirecek, aydınlık geleceğimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz" mesajını verdi.