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Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Terör destekli siyasete yer yok

Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Terör destekli siyasete yer yok

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Giriş: 10.11.2024 19:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz bir iklimin tesis edileceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, 4 belediyeye görevlendirmeye ilişkin "İki haftadır ortalığı ayağa kaldıranlar var. Terör örgütünün belediye gücü ile haraç mekanizmaları kurmasına göz yumamayız." dedi. Ekonomide kesintisiz yükselişin sürdüğünü belirten Başkan Erdoğan, son 15 ayın 10'unda ihracat rekorunun kırıldığını vurguladı.
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