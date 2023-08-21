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Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik açıklamalar!

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Giriş: 21.08.2023 20:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "BM Barış Gücü askerlerinin KKTC’de köylülere yönelik fiziki müdahalesi asla kabul edilebilir bir durum değildir Barış Gücü’nün müdahalesi ne hukuki ne de insanidir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, ekonomiye vurgu yaparak, "Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız" dedi.
Kabine sonrası kritik açıklamalar!
Kabine sonrası kritik açıklamalar!
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