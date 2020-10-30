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Başkan Erdoğan'dan İzmir mesajı: Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız

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Giriş: 30.10.2020 15:57
Güncelleme:30.10.2020 16:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.
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