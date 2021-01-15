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Başkan Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Conte ile görüştü! Detayları A Haber muhabiri aktardı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetlerarası zirveyi Türkiye’de gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında aktardı.