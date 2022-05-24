24 Mayıs 2022, Salı
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Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya da veto mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yoklama kaçakları için bedelli askerlik yolunun açıldığını söyledi. Açık cezaevlerinde Kovid-19 izinlerinin de uzatıldığını ifade etti. ABD'de Türkiye aleyhine söylemlerde bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i sert sözlerle eleştirdi. Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyonunu sinyalini verdi. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.