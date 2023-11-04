Başkan Erdoğan'dan İsveç açıklaması! NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamıştı: Amerika’nın Temsilciler Meclisi, senatosu varsa bizim de Meclisimiz var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'a gelirken, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde imzalayarak Meclis'e yolladığı İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolüyle ilgili olarak "Bizim görevimiz ilk etapta bu işi parlamentoya sevk etmekti, yaptık. Şimdi parlamentoda arkadaşlarımız Cumhur İttifakı olarak biz, orada çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.