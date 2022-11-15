16 Kasım 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan "İstiklal saldırısı" paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "İstiklal Daddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum. " ifadelerini kullandı.