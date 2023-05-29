29 Mayıs 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethi ile ilgili flaş mesaj: Tarihe kazınmış mühür...
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.